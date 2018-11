Giochi 2026: Zaia,non abbassiamo guardia

(ANSA) - VENEZIA, 14 NOV - "A maggior ragione di fronte a questa notizia dobbiamo lavorare, progettare, fare squadra come se avessimo mille competitor. Guai abbassare la guardia": così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la notizia che nel referendum indetto sull'opportunità o meno della candidatura di Calgary alle Olimpiadi invernali del 2026 i cittadini canadesi hanno bocciato l'idea. Pur essendo di tipo consultivo, va ricordato che il Consiglio comunale di Calgary si era invece espresso favorevolmente, ma aveva in qualche modo legato la decisione finale all'esito della consultazione. "A questo punto - aggiunge il governatore del Veneto - dobbiamo sostenere la candidatura Milano-Cortina con ancora più tensione e determinazione di prima, a cominciare dall'andare a Tokio ancora più forti e convinti delle qualità della nostra proposta.

Sarebbe un errore calare la tensione per un possibile avversario in meno, perché non si vince adesso, ma il giorno dell'assegnazione ufficiale da parte del Cio".