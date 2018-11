Biennale accoglie Fondo Palazzo Grassi

(ANSA) - VENEZIA, 14 NOV - La Biennale di Venezia e Palazzo Grassi annunciano un accordo grazie al quale il "Fondo Palazzo Grassi - 1984-2005" viene accolto in comodato d'uso gratuito nell'Archivio Storico della Biennale. L'intesa si riferisce al complesso della documentazione originale di Palazzo Grassi all'epoca della gestione Fiat, dal 1984 al 2005.

L'Archivio Storico della Biennale, che a partire dal 2009 ha beneficiato di una pluriennale operazione di riordino e modernizzazione, renderà consultabile i materiali del "Fondo Palazzo Grassi - 1984-2005" per scopi scientifici da parte di studiosi e ricercatori. Il fondo, ad oggi non accessibile, sarà preliminarmente oggetto di inventario e riordino, secondo modalità condivise tra l'Archivio Storico della Biennale e Palazzo Grassi.