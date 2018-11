Barilla: intesa con Pasta Zara a Muggia

(ANSA) - TREVISO, 14 NOV - Pasta Zara, di Riese Pio X, ha confermato oggi con una nota il raggiungimento di un'intesa con il Gruppo Barilla finalizzata alla cessione dello stabilimento di Muggia (Trieste). "Pasta Zara - si legge nella nota - ha ritenuto l'offerta del Gruppo Barilla la migliore soluzione industriale, sociale ed economica per i propri dipendenti e creditori". "Il Gruppo Barilla ha presentato un'offerta vincolante per l'acquisto del ramo d'azienda relativo allo stabilimento di Muggia che, oltre a garantire gli attuali livelli occupazionali, consente il miglior soddisfacimento economico dei creditori di Pasta Zara e la possibilità per il gruppo di Riese - è ancora precisato - di acquistare il prodotto pasta anche dallo stabilimento di Muggia". Pasta Zara dovrà presentare il piano concordatario al Tribunale di Treviso entro il 7 dicembre.