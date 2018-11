Serie B: Cittadella-Venezia 3-2

(ANSA) - CITTADELLA (PADOVA), 11 NOV - Trascinato dalla tripletta di Finotto, il Cittadella batte il Venezia per 3-2 nel derby veneto del Tombolato e sale al quarto posto in classifica.

Il Venezia passa in vantaggio all'11' con Bentivoglio, che trasforma un rigore concesso per fallo di Paleari su Vrioni. La risposta del Cittadella è immediata: al 15' Settembrini scambia con Schenetti e mette al centro, dove Finotto trova la deviazione vincente. A ristabilire le distanze è un autogol: al 18' infatti Drudi cerca un retropassaggio di testa che però scavalca Paleari e rotola in rete.

Dopo un finale di primo tempo senza sussulti, nella ripresa il Cittadella mette alle corde gli ospiti e trova il pareggio al 72': cross di Settembrini, miracolo di Vicario su Strizzolo e tap-in vincente di Finotto. Il Cittadella insiste e all'83' arriva il terzo gol di Finotto, che riceve palla da Schenetti e fulmina Vicario.