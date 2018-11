Stalking: perseguita ex, arrestato da Cc

(ANSA) - VERONA, 8 NOV - Un veronese di 43 anni è stato arrestato per stalking nei confronti dell'ex fidanzata dai carabinieri di Verona. La sua ex compagna, una straniera, dal momento della fine della loro relazione, ad inizio ottobre, veniva continuamente accusata dall'uomo di averlo tradito: per questa ragione, la donna avrebbe subito continui atti persecutori, appostamenti ed irruzioni nella sua abitazione, messaggi e chiamate a qualsiasi ora del giorno e della notte, percosse e violenze fisiche, che l'avevano costretta a cambiare la serratura della porta di casa ed a modificare le proprie abitudini di vita. Dopo una furibonda lite, la donna ha chiamato il 112 facendo accorrere i carabinieri che l'hanno trovata in uno stato di shock, tra le lacrime. La donna ha quindi sporto denuncia in caserma e poi, nell'allontanarsi con sua auto i militari hanno notato che una vettura la stava seguendo. A quel punto è intervenuta una pattuglia dell'Arma, scoprendo che alla guida c'era l'ex fidanzato che è stato arrestato per stalking.