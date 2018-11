Giochi 26 e riforma Coni? Malagò,vedremo

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Se la riforma del Governo può avere effetti sulla corsa di Milano e Cortina ai Giochi invernali del 2026? Il discorso della riforma è aperto, vediamo come va a finire questa vicenda, ma non si tratta di esporsi o sbilanciarsi: è evidente che se una candidatura va a fine corsa indubbiamente è importante avere come partner il Coni che è riconosciuto nel mondo come un azionista che pesa e che viene molto ascoltato. È chiaro che se il Coni viene ridimensionato o relegato in un contesto diverso la gente poi fa le sua valutazioni...". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa con il presidente del Cio, Thomas Bach.