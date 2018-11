Veronafiere apre sede permanente in Cina

(ANSA) - VERONA, 7 NOV - Veronafiere ha aperto a Shanghai una propria sede operativa permanente, nel centrale distretto del business di Xuhui. L'ente fieristico scaligero rafforza cosi' la propria presenza in favore di brand strategici della filiera Italia: vino, marmo e construction, agritech sono gli asset in portfolio dalla Spa veronese che ora intende presidiare in pianta stabile anche il Paese del Dragone.

'Veronafiere e' sempre stata un esempio di attenzione per la Cina, di dinamismo imprenditoriale, di creativita' e di qualita'. L'inaugurazione della sua sede permanente, dopo 20 anni di presenza, si inserisce in un contesto di nuova apertura cinese.