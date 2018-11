Pfas: Miteni attiva fino a gennaio

(ANSA) - VICENZA, 7 NOV - L'attività della Miteni, l'industria di Trissino (Vicenza) al centro delle polemiche per l'inquinamento da Pfas, proseguirà almeno fino alla metà di gennaio 2019.

I vertici dell'azienda vicentina, che nei giorni scorsi avevano annunciato la chiusura dello stabilimento, hanno inviato oggi al Prefetto di Vicenza e agli enti il crono-programma che definisce i processi industriali da portare a conclusione. Tale crono-programma si sviluppa nell'arco di nove settimane, e il fine è quello di garantire la massima sicurezza degli impianti attraverso la lavorazione e il consumo dei prodotti nelle migliori condizioni possibili, per esaurire le riserve di sostanze presenti in stabilimento.

"Il programma - spiega una nota della Miteni - è inoltre in grado di rendere disponibile attraverso la consegna delle lavorazioni in fase di conclusione, la liquidità necessaria per il pagamento degli stipendi dei lavoratori nei mesi di novembre e dicembre". (ANSA).