Giochi '26: delegazione Cio da Giorgetti

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - E' arrivata a palazzo Chigi la delegazione del Comitato olimpico internazionale con il presidente del Cio Thomas Bach per incontrare il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Il confronto con il governo potrebbe essere l'occasione per fare il punto sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 ma anche sulla riforma prevista dalla manovra che prevede la nascita di un nuovo ente denominato 'Sport e Salute' in sostituzione dell'attuale Coni Servizi.