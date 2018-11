Missione per salvare 'memoria ghiacciai

(ANSA) - VENEZIA, 6 NOV - E' iniziata dai 4200 metri del ghiacciaio del Grand Combin, al confine tra Svizzera e Italia, la corsa contro il tempo per mettere al sicuro la 'memoria' dei ghiacciai italiani alpini e appenninici, i ghiacci europei più minacciati dai cambiamenti climatici. Si tratta della missione "Ice Memory", lanciata dal Cnr e dall'Università Ca' Foscari di Venezia. E' una sfida contro il tempo per salvare gli archivi climatici minacciati dal global warming, estraendo e portando poi in Antartide carote di ghiaccio. Le prossime spedizioni riguarderanno il Monte Rosa, la Marmolada, il Montasio e il Calderone. La missione di ricognizione sul Grand Combin organizzata dai glaciologi di Cn e Ca' Foscari dirà in quale punto del ghiacciaio sarà possibile estrarre, in una prossima spedizione, la carota di ghiaccio più profonda, capace quindi di raccontare secoli di storia del clima. (ANSA).