Maltempo: Toninelli nel bellunese

(ANSA) - BELLUNO, 5 NOV - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli si trova a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, per fare il punto con il sindaco e il parlamentare M5s Federico D'Incà degli interventi necessari a ripristinare la rete infrastrutturale danneggiata dal maltempo.

"Sono voluto venire a vedere con i miei occhi - ha spiegato - i danni devastanti che ha causato qui il maltempo. Sono qui per portare la vicinanza del governo alle autorità locali e regionali ma anche a tutta la comunità che vive sul territorio e che ha vissuto la paura, il terrore, di nubifragi e venti terribili". Toninelli ha confermato che "nei prossimi giorni, come annunciato dal presidente del consiglio Conte, ci sarà un consiglio dei ministri straordinario che avrà la funzione di decretare lo stato di emergenza per le tante località, le tante regioni da nord a sud, che hanno subito enormi danni".(ANSA).