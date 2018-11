Federcalcio Grecia vuole Iachini come ct

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - La federcalcio della Grecia pensa a Beppe Iachini come nuovo commissario tecnico della nazionale.

Dopo l'esonero di Michael Skibbe per via degli scarsi risultati conseguiti nell'ultimo periodo, la Grecia ha affidato la panchina ad Angelos Anastasiadis, ma si tratta di una soluzione 'ad interim'. Così si è venuti a sapere che nei giorni scorsi sono stati presi contatti con Iachini, ex allenatore tra le altre di Chievo, Palermo e Sassuolo: al tecnico italiano è stato proposto un contratto biennale. Iachini si è detto lusingato dalla proposta, ma ha preso tempo per riflettere, perché vuole capire se sia attirato maggiormente dalla prospettiva di continuare a lavorare a livello di club. Infatti Iachini sta cercando di capire quali siano le possibili alternative per lui a livello di serie A: ad esempio l'Empoli, dove Andreazzoli è a rischio. In passato un altro italiano, Claudio Ranieri, è stato ct della Grecia, che però ha guidato soltanto per 4 partite, dal luglio al novembre del 2014.