Colonna Toscana operativa nel Bellunese

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - Nell'emergenza maltempo in Veneto la Colonna mobile della protezione civile Toscana è impegnata a liberare strade, parcheggi, scuole nel Bellunese. E' in particolare nel territorio di Rocca Pietore, spiega la Regione Toscana, dove c'è la situazione più critica, che "sono concentrati gli sforzi dei volontari e del personale regionale.

Operatori e mezzi sono impegnati soprattutto a ripulire strade e marciapiedi da fango e detriti, a liberare i parcheggi, a rendere praticabili le aree vicino alle scuole". I volontari toscani sono anche a Malga Ciapela, frazione da cui parte la funivia per la Marmolada ora accessibile solo ai mezzi di soccorso. Rimangono attive le squadre inviate a Vallada Agordina, dove l'emergenza riguarda taglio e rimozione degli alberi caduti, e Cencenighe, per il ripristino della viabilità.