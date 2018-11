Serie B: Verona-Cremonese 1-1

(ANSA) - VERONA, 2 NOV - Il Verona non sa più vincere e, con la Cremonese, ottiene un altro pareggio. Gli scaligeri deludono ancora, anche in casa al Bentegodi contro la formazione del grande ex Mandorlini. Finisce 1-1 e succede tutto nel primo tempo: al 3' segna Caracciolo, poi al 32' replica Arini. Un Verona che, a parte la traversa colpita da Ragusa, ha fatto fatica a tirare in porta, non rendendosi mai veramente pericoloso. Un'altra prova deludente nel corso della quale le scelte di Grosso hanno fatto rumore: ancora una volta Pazzini in panchina e al via la coppia d'attacco con Cissè e Tupta. La Cremonese, dopo due sconfitte consecutive, ottiene un buon pareggio con merito e con buone trame di gioco.