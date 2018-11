Maltempo: di nuovo in moto frana Tessina

(ANSA) BELLUNO, 1 NOV - Il maltempo e le piogge incessanti dei giorni scorsi in Veneto hanno rimesso in movimento la frana del Tessina, in Alpago, il più grande smottamento conosciuto in Europa, circa 4 milioni di metri cubi. L'Unità di crisi istituita presso la Protezione civile regionale è sul posto. I tecnici stanno valutando l'evacuazione della frazione di Funes: circa 40 persone. Oggi è stato effettuato un sopralluogo da parte dei geologi insieme ai tecnici del Cnr di Padova e ad un esperto dell'università di Firenze, il prof. Casagli.