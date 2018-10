Trovato morto uomo disperso a Falcade

(ANSA) - BELLUNO, 30 OTT - E' stato trovato morto nel torrente Focobon, intorno alle 16, Ennio Piccolin, 61 anni, di Falcade (Belluno), disperso da stamani dopo che la sua auto era stata trovata abbandonata nei pressi del corso d'acqua. Si tratta dell'undicesima vittima accertata in Italia per il maltempo.

Piccolin, artigiano edile, si era allontanato ieri sera in auto dalla propria abitazione, che è stata rinvenuta con il motore acceso e le portiere aperte nella località Molin, lungo argine del torrente Focobon. Il corpo - riferiscono i Carabinieri di Belluno - è stato trovato senza vita nel torrente un chilometro più a valle. (ANSA).