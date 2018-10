Pavoletti e Castro show, 2-1 con Chievo

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - Pavoletti e Castro trascinano il Cagliari contro il Chievo. Due a uno per i rossoblù con il bomber che apre subito le marcature con la quinta segnatura stagionale (4 di testa compresa quella di oggi) e fa l'assist per il gol della sicurezza. Che, però, resta un capolavoro dell'argentino: un destro forte e preciso da fuori area che prova, per bellezza, a imitare la magia di ieri di Cristiano Ronaldo. Un "colpo" sotto il sette che ha affossato definitivamente la squadra in cui militava sino allo scorso anno.

Ancora meno uno in classifica per il Chievo: sesta sconfitta consecutiva per i veronesi - l'ultimo punto conquistato è quello con la Roma di un mese e mezzo fa -, la seconda della gestione Ventura. Qualche segnale di ripresa è arrivato rispetto alla cinquina della scorsa settimana. (ANSA).