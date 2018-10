Rugby: Pro14, Benetton-Leinster 3-31

(ANSA) - TREVISO, 27 OTT - Gli irlandesi del Leinster, campioni d'Europa in carica, hanno battuto il Benetton Treviso per 31-3 (12-3) in una partita del Guinnes Pro14, giocata allo stadio di Monigo. Queste le marcature: 6' meta A. Byrne, 25' c.p. Rizzi, 28' meta Tracy tr. R.Byrne, 50' meta O'Brien tr.

R.Byrne, 59' meta Porter tr. R.Byrne, 76' meta Tomane.

Prima dell'inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del patron Gilberto Benetton, scomparso lunedì scorso.