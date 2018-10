Maltempo: Veneto, istituita unità crisi

(ANSA) - VENEZIA, 27 OTT - Alla luce delle previsioni meteo avverse in Veneto, il presidente della giunta regionale Luca Zaia ha istituito e attivato una specifica unità di crisi, affidandone il coordinamento all'assessore alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin. Nell'unità di crisi sono presenti tutti gli enti e le strutture coinvolte in caso di particolare crisi come, ad esempio, i prefetti della regione, i vigili del fuoco, L'Anci e L'Upi (Comuni e Province), i Consorzi di bonifica, l'Anas, Veneto strade, l'Enel, Terna, il Centro regionale urgenza emergenza della sanità, dirigenti e tecnici di tutte le Direzioni regionali interessate.