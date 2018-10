Halloween: Gdf sequestra 2 mln oggetti

(ANSA) - PADOVA, 27 OTT - Oltre due milioni di oggetti per il travestimento per la notte di Halloween sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova perché ritenuti contraffatti e non sicuri.

L'indagine era partita da un primo controllo in uno dei negozi che si trovano all'interno del "Centro Ingrosso Cina", nella città euganea. Qui i baschi verdi del Gruppo dei finanzieri di Padova avevano trovato oltre un milione di materiale non certificato in vendita, ma le indagini erano proseguite per scoprire il fornitore del box all'interno del grande centro commerciale. Seguendo la filiera le Fiamme gialle sono arrivate ad una ditta di Veggiano (Padova) produttrice di cappelli, costumi per bambini, maschere, mantelli, guanti e accessori di vario genere.

L'operazione, chiamata "Trick or Threat", ha portato così alla luce un giro di affari illegale di oltre 200.000 euro e al sequestro complessivo di 2.100.000 articoli privi dei marchi di sicurezza e certificazione. (ANSA).