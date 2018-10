Vajont: pdl per Giornata del ricordo

(ANSA) - VENEZIA, 24 OTT - La Regione del Veneto ha avviato l'iter per l'istituzione della 'Giornata in ricordo della tragedia del Vajont' e del riconoscimento 'Memoria Vajont'. La sesta Commissione consiliare ha licenziato oggi in modo trasversale un progetto di legge sul tema, primo firmatario Michieletto (lista Zaia).

La proposta istituisce per il 9 ottobre di ogni anno la Giornata per ricordare tutte le vittime del disastro e i superstiti "che hanno saputo risollevarsi e ricostruire ciò che la natura, per colpa dell'uomo, aveva distrutto, e soprattutto perché tragedie simili non si ripetano più". In tale ottica, Province e Comuni possono promuovere iniziative volte al ricordo della tragedia del Vajont.

La Regione inoltre istituisce annualmente, in accordo con le Università del Veneto, il bando di concorso per il riconoscimento 'Memoria Vajont' alla miglior tesi di laurea in materia di sicurezza ambientale. (ANSA).