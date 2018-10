Rugby: Italia,4 test pensando a Mondiali

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - L'autunno caldo dell'Italrugby comincia a Milano con il lancio dei Test Match azzurri di novembre. Si parte da Chicago il 3, con l'appuntamento sul suolo americano per la sfida all'Irlanda, prima di calarsi nel trittico contro la Georgia il 10 novembre a Firenze, l'Australia il 17 a Padova e la Nuova Zelanda il 24 a Roma. E' quindi l'inizio di una stagione lunga e impegnativa, che culminerà tra 11 mesi nei Mondiali giapponesi. Per il presidente della Fir Alfredo Gavazzi "comincia un anno difficile, ma affrontiamo le sfide di novembre con la fiducia che ci deriva dalla consapevolezza di aver intrapreso il giusto percorso".

Importante anche la presenza dello sponsor di maglia, Cattolica Assicurazioni, il cui ad Alberto Minali spiega che "il rugby è sport che si distingue per i suoi valori e per regole di gioco che impongono coesione, partecipazione e rispetto: questo ci ha convinto a mettere il nome di Cattolica a fianco di Fir".

Presentata dallo sponsor tecnico Macron la nuova maglia della Nazionale.