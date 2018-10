A Treviso il coro più grande d'Italia

(ANSA) - TREVISO, 23 OTT - Il coro più grande d'Italia, la Big Vocal Orchestra, composto da 250 elementi, terrà un concerto concerto venerdi 26 ottobre (ore 20.30) nella Chiesa di San Nicolò di Treviso per sostenere l'associazione 'Around Us Onlus', impegnata per il sostegno dei bambini orfani di ebola della Sierra Leone. Sono oltre 10 mila le vittime di ebola nell'Africa Occidentale, soprattutto in Sierra Leone, dove dal 2012 opera l'Associazione "Around Us Onlus" con padre Maurizio Boa, padre Mario Zarantonello e padre Gianni Zanni, dell'Ordine dei Giuseppini del Murialdo. In Sierra Leone, l'associazione fondata nel 2012 per volontà del gruppo Sogedin di Monastier, ha contribuito a dare dignità e vita alla popolazione africana ridotta allo stremo dalla fame e dalle guerre. La Big Vocal Orchestra è la più grande formazione vocale d'Italia, un enorme coro 100% made in Venezia, l'unico amatoriale inserito nel cartellone di un teatro nazionale, il Goldoni di Venezia.

