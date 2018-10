Anziana ritrovata viva dopo 6 giorni

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - E' stata ritrovata viva, dopo sei giorni di ricerche, all'interno di un fossato, un'anziana donna di 77 anni di Mirano (Venezia) di cui non si avevano più notizie da mercoledì scorso.

La scoperta è stata fatta intorno alle 16.30 da un cacciatore che transitava in zona, raggiunto poco dopo dai Sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno preso parte alle ricerche. Le sue condizioni appaiono buone, ed è stato avviato il recupero per il verso i presidi sanitari.

La notizia della scomparsa dell'anziana, Gianna Salviato, era stata diffusa anche attraverso "Chi l'ha visto" di mercoledì scorso. A supporto delle operazioni di ricerca da parte dei Vigili del fuoco, sono intervenuti anche un nucleo cinofilo dalla Lombardia, l'elicottero Drago 71 e gli specialisti del nucleo sommozzatori di Venezia. (ANSA).