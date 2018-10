Salvate due persone sul Po da pompieri

(ANSA) - ROVIGO, 21 OTT - Due persone sono state salvate in mare dai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti con l'elicottero Drago 71 sul delta del Po a Porto Tolle dove i due uomini erano riusciti a salvarsi su un lembo di spiaggia a Punta Maestra. I due erano a bordo di un cabinato di oltre dieci metri in navigazione da Ravenna a Porto Bussari, quando a causa delle pessime condizioni meteorologiche non sono più riusciti a a governare il natante che è finito in una secca. I due uomini hanno poi tentato di raggiungere la terraferma, bloccandosi però a Punta Maestra. I due, in buone condizioni fisiche, sono stati imbarcati a bordo dell'elicottero e portati davanti alla laguna della Sacca del Canarin dove erano presenti i vigili del fuoco della squadra di Adria.