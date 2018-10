Calcio: Venezia-Verona 1-1

(ANSA)-VENEZIA, 21 OTT - Il Verona interrompe la serie negativa, ma si deve accontentare di un solo punto nel derby di Venezia contro la squadra allenata dal debuttante Zenga.Gli scaligeri si presentano allo stadio di Venezia dopo la sosta confermando il 4-3-3. Bastano però appena 8' all'Hellas Verona per passare in vantaggio grazie al gol di Zaccagni che da destra non dà scampo al portiere Vicario. Al 18' Segre davanti a Silvestri calcia sul portiere gialloblù sbagliando clamorosamente il possibile pareggio, mentre il pallonetto di Falzerano al 23' esce di poco.

La ripresa si apre con un colpo di testa debole di Di Carmine al 2' su cross di Ragusa. Al 12' l'ex Sassuolo fa tutto bene,ma al momento della conclusione non riesce a superare il portiere Vicario.Vento ed acqua sono sempre più protagonisti allo stadio, mentre Schiavone al 15' ci prova dalla distanza, con Silvestri che chiude in corner. Portiere gialloblù che un minuto dopo non può nulla sul tiro di Di Mariano che segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo.