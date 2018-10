Calcio: Chievo-Atalanta 1-5

(ANSA)-VERONA, 21 OTT-Chievo-Atalanta 1-5 (0-2).Chievo(3-4-2-1): Sorrentino 5,5, Bani 5, Rossettini 5, Barba 4, Depaoli 4,5, Rigoni 5 (36' st Hetemaj sv), Radovanovic 5,5, Jaroszynski 5, Birsa 5, Pucciarelli 5 (9' st Leris 5,5), Stepinski 5,5 (17' st Meggiorini 6).All: Ventura 5. Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5,5, Toloi 6, Palomino 6, Mancini 6, Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6,5 (27' st Zapata sv), Gosens 7, Ilicic 7,5 (14' st Pasalic 6), Gomez 6,5, Barrow 6 (34'st Rigoni sv). All. Gasperini 7. I GOL: 24'pt:Ilicic prova a centrare, palla rinviata bassa ai limiti dell'area del Chievo e gran destro di De Roon che segna. 27'pt: Freuler trova tra le righe Ilicic che dal limite insacca. 5' st: Depaoli perde palla e scatena il contropiede nerazzurro finalizzato dal sinistro dal limite di Ilicic. 7' st: Barrow a sinistra per Gosens che serve in mezzo per Ilicic che infila nella porta sguarnita.26' st: gran gol di Gosens che ruba palla a Depaoli e fa partire un sinistro vincente.38' st: rigore per il Chievo che segna con Birsa.