Valpolitech, la fiera del vigneto green

(ANSA) - VERONA, 20 OTT - Cresce il vigneto sostenibile in Italia e crescono le tecnologie legate alle macchine agricole specializzare, ai monitoraggi antispreco, ai trattamenti 'puliti'. Valpolitech, la prima fiera dedicata alle tecnologie sostenibili, organizzata a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) dal Consorzio tutela vini Valpolicella, si è aperta oggi e si rivolge a una comunità di aziende sempre più vasta in un territorio, l'unico in Italia, che gode di un programma di certificazione creato e promosso dal consorzio vinicolo di competenza. "Da tempo - ha detto il presidente del Consorzio vini Valpolicella, Andrea Sartori - la Valpolicella ha intrapreso un cammino virtuoso in vigna con il progetto RRR (Riduci, Risparmia, Rispetta). Con questa fiera, complementare al percorso sostenibile intrapreso, vogliamo dare ulteriori risposte alle aziende che hanno individuato con questa scelta un territorio, un mercato e un modello per il futuro".