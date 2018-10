Diciottenne trovato morto in crepaccio

(ANSA) - SELVA DI CADORE (BELLUNO), 20 OTT - Il corpo senza vita di un 18enne di Belluno, Patrik Bovo, è stato ritrovato oggi dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino sul fondo di un crepaccio nella zona di Passo Giau, fra i Comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo, nel Bellunese.

Il ragazzo era partito ieri con la sua motocicletta dal capoluogo ma non aveva fatto più ritorno. Il veicolo è stato ritrovato regolarmente parcheggiato all'altezza del valico. Si ritiene che il giovane si sia avventurato da solo in un'escursione e che, per cause da accertare, sia rimasto vittima di un incidente. (ANSA).