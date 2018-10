Pil Veneto +1,7 nel 2017, +1,3% nel 2018

(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - Continua a crescere più della media nazionale il Pil in Veneto, stimato all'1,7% nel 2017, un decimale oltre quello del Paese, 1,6%. Lo afferma il numero di ottobre del Bollettino socio-economico elaborato dall'ufficio statistica della Regione, su dati Eurostat, Istat, Commissione europea. Nelle previsioni del 2018 la ripresa, dopo il ristagno degli anni post crisi, dovrebbe proseguire in Veneto con una variazione del Prodotto interno lordo del +1,3%.

Quanto al consuntivo 2017, il buon andamento del Pil è stato dovuto alla risalita dei consumi delle famiglie (+1,6%), e degli investimenti fissi lordi (+3,5%), indici che si prevede rimangano positivi anche nel 2018, seppur in calo (rispettivamente +1,2%, e +2,7%). Il risultato del 2017 è attribuibile anche ad una buona performance dell'industria veneta, che rimane competitiva e ha registrato un aumento del valore aggiunto del 2,2%. Il Pil procapite in Veneto è stato pari a 32mila 500 euro, contro 28mila 500 euro della media italiana.