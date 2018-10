Giochi 2026 Sala 'lavorare tutti insieme

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - La strada dell'indifferenza non è sensata, se si vuole andare avanti insieme si deve andare insieme. Non possiamo dimenticare quello che l'Expo è stato per Milano e per il Paese, ma questo effetto presto può svanire e quindi bisogna lavorare insieme per le Olimpiadi". "Milano deve tornare a essere Milano e continuare a essere il motore del Paese - ha aggiunto - e bisogna investire nella città, nei quartieri e nelle periferia altrimenti i milanesi possono incominciare a guardarsi fuori e Oltreoceano". "Sono convinto che questo Governo può fare bene e lo invito a guardare con maggiore attenzione a Milano", ha concluso.