Acqua: Mamme no Pfas Veneto a Strasburgo

(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - Portare "a zero" i limiti per le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nella nuova direttiva Ue acque potabili, "come enunciato nella mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale Veneto in data 16/10/2018". Nel testo della stessa direttiva, inoltre, "vanno inserite" le parole "diritto all'acqua, tutela dell'acqua e cura dell'acqua". Sono le istanze che le 'Mamme No Pfas' porteranno a Strasburgo la settimana prossima, in occasione del voto dell'Europarlamento sulla direttiva in questione. Le osservazioni "elaborate da un gruppo di genitori attivi, rappresentano la popolazione veneta contaminata da Pfas" si legge in una nota dell'organizzazione. (ANSA).