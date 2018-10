Luc Tuymans e 'Luogo e segni' a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 17 OTT - La prima personale in Italia dedicata a Luc Tuymans e la mostra collettiva "Luogo e Segni" a Punta della Dogana sono i primi grandi eventi del 2019, con apertura il 24 marzo, annunciati oggi dalla Pinault Collection a Venezia.

Palazzo Grassi presenta la prima personale in Italia di Luc Tuymans (Mortsel, Belgio, 1958). La mostra, intitolata "La Pelle" - dal libro di Curzio Malaparte che dà il nome anche a una delle tele dell'artista - è curata da Caroline Bourgeois in collaborazione con Tuymans e presenta oltre 80 opere.

Punta della Dogana presenterà invece l'esposizione "Luogo e Segni", a cura di Martin Bethenod, direttore di Palazzo Grassi-Punta della Dogana, e Mouna Mekouar, curatrice indipendente. Prendendo spunto dall'opera di Carol Rama presente in mostra, l'esposizione riunisce una trentina di artisti le cui opere intrattengono un rapporto particolare con il loro contesto urbano, sociale, politico, storico, intellettuale. (ANSA).