Giochi '26: Sala, risorse Milano-Cortina

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Sulle risorse abbiamo fatto una cosa molto pragmatica: metà dalla Lombardia e Milano, metà da Cortina e il Veneto. Questo sarà la nostra regola e poi vedremo cosa dirà il Governo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell'incontro tecnico al Coni sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. "Certo - ha aggiunto il primo cittadino milanese - per noi rinunciare a un supporto del Governo non va bene. Stiamo parlando delle Olimpiadi, una cosa che aiuterà l'Italia. Sulle garanzie possiamo rispondere ma non rinunciamo ad avere il Governo con noi".