Scuola: intesa sviluppo storia Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 16 OTT -E' stato firmato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, e dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, alla Scuola Grande San Rocco di Venezia, il protocollo d'intesa per lo sviluppo delle competenze in materia di storia e cultura del Veneto.

L'accordo, come ha precisato il ministro, prevede la formazione, dal prossimo anno scolastico, di cinque insegnanti, all'interno del contingente di docenti già presenti, che fungano da ricercatori e formatori per lo sviluppo della conoscenza della storia e della cultura del Veneto, dal 1000 avanti Cristo ai giorni nostri. (ANSA).