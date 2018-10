Veneto, certificato per libri immigrati

(ANSA) - VENEZIA, 15 OTT - Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici in Veneto, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. E' quanto si legge nelle "istruzioni per il richiedente" rilasciate a settembre sul sito internet della Regione.

Nei giorni scorsi, era scoppiata la polemica su un caso simile a Lodi, dove il Comune ha chiesto un documento aggiuntivo a chi non è italiano per ottenere le agevolazioni sulla mensa scolastica.

