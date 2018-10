Ragazzino trova 600 euro e li porta a Cc

(ANSA) - VICENZA, 15 OTT - Trova per strada a Marostica un portafoglio con 620 euro in contanti e, senza pensarci, lo porta ai carabinieri che rintracciano il legittimo proprietario.

Protagonista è un ragazzo di 11 che, tornando da scuola, ha notato il portafoglio a terra. Lo ha raccolto e quando lo ha aperto ha visto tutto il denaro ammucchiato. Anzichè tornare subito a casa, ha fatto una deviazione per raggiungere la caserma dei carabinieri e l'ha consegnato al piantone. I militari, grazie ai documenti presenti nel portafogli, hanno potuto rintracciare il proprietario, un uomo di 62 anni, del luogo, incredulo di fronte alla notizia. L'uomo ha anticipato ai militari che intende ricompensare con un regalo "importante" il ragazzino per il suo alto senso civico.