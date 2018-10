Aiut Alpin, 31 interventi nel Bellunese

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - L'Aiut Alpin Dolomites ha concluso la stagione estiva con un sostanziale aumento degli interventi, che rispetto all'anno scorso sono saliti da 421 a 467. Anche il numero dei morti è in crescita: da 28 a 31, di cui 18 per emergenze sanitarie.

L'Aiut Alpin si è alzato in volo 411 volte per interventi in Alto Adige, 23 volte per intervenire in Trentino, 31 volte nel Bellunese e una volta anche in Provincia di Brescia. Sono stati nove invece i voli nelle ore notturne. L'elisoccorso, che ha la sua base a Pontives in val Gardena, riprende il servizio il 6 dicembre per la stagione invernale. (ANSA).