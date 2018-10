Valigetta abbandonata davanti liceo, allarme a Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 12 OTT - Una valigetta in pelle abbandonata davanti all'ingresso del liceo 'Franchetti' a Mestre ha fatto scattare l'allarme questo pomeriggio a Mestre. Gli studenti sono stati fatti uscire da un passaggio laterale della scuola, e sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona delimitando il tratto di marciapiede nel quale è stata lasciata la valigetta sospetta, in attesa dell'intervento degli artificieri. (ANSA).