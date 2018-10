Ventura: "Allenare mi dà l'adrenalina"

(ANSA) - VERONA, 11 OTT - "Una cosa la posso dire: ho dentro di me ancora tanta voglia, allenare mi dà adrenalina. Ho l'entusiasmo di un ragazzino". Così Gian Piero Ventura, a quasi un anno dallo shock della mancata qualificazione azzurra ai Mondiali, si è presentato nella prima conferenza stampa da allenatore del Chievo. "Dire di sì al presidente Campedelli non è stato un problema - ha aggiunto -, c'era la voglia di tornare in campo, è una sfida bella anche se difficile. Ma ho una voglia feroce di rimettermi in discussione".