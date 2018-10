Prosecco Docg, tour promozione in Canada

(ANSA) - TREVISO, 11 OTT - Dalla Spagna al Canada, prosegue il tour internazionale autunnale del Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, per la promozione di questa eccellenza delle colline trevigiane, candidate a Patrimonio dell'Umanità Unesco. Dopo l'evento tenutosi a Madrid, il 4 ottobre scorso, il Consorzio è volato in Canada, a Vancouver, per un incontro con gli operatori del mercato nordamericano, tenutosi ieri al Coast Coal Harbour Hotel. Un appuntamento con cui il 'Conegliano Valdobbiadene' ha ripetuto l'esperienza canadese dopo aver conosciuto già diverse città, come Toronto e Montreal, e coinvolto oltre un migliaio di operatori negli ultimi quattro anni. La degustazione svoltasi al 'Coast Coal Harbour Hotel' è stata organizzata in collaborazione con il Consorzio della Valpolicella. Un banco d'assaggio, rivolto a buyers, operatori del settore e giornalisti, in cui si sono presentati i produttori delle due denominazioni.