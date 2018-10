Premio Allegrini al Canova ritrovato

(ANSA) - VERONA, 11 OTT - C'è molto della storia di amicizia e scambio culturale tra Italia e Usa nel premio Allegrini 2018, che l'azienda vinicola di Fumane ha assegnato al capo curatore della newyorkese Frick Collection, Xavier Salomon per la mostra 'Canova'S George Washington', che dopo Manhattan sarà dall'11 novembre alla Gypsoteca di Possagno. Il premio "L'Arte di mostrare l'Arte" è stato consegnato a Salomon in una serata a Villa della Torre, cinquecentesca sede di rappresentanza di Allegrini. Con un'operazione di archeologia 'canoviana', Salomon e la Frick hanno fatto conoscere agli americani le vicissitudini della statua del primo presidente Usa, scolpita da Canova fra il 1817 e il 1820 per il Campidoglio di Raleigh (North Carolina), e distrutta in un incendio nel 1831. Salomon ha ritrovato in vecchi depositi abbandonati i frammenti della statua originaria bruciata, riportandola 'in vita' grazie alla collaborazione del Museo di Possagno, che ha prestato il modello in gesso preparatorio, e di altri musei italiani ed europei.