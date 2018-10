Chievo: Ventura, ora voglia feroce

(ANSA) - VERONA, 11 OTT - "Ora ho una voglia feroce". Si presenta così, Giampiero Ventura, al suo ritorno al calcio dopo il flop azzurro. Il nuovo allenatore del Chievo, nel giorno della sua presentazione in gialloblù, ha anche parlato della mancata qualificazione ai Mondiali. "Il grande rammarico e' non esser riuscito a fare quel che volevo - ha detto - Dopo una sconfitta non e' stato piu' possibile portare avanti il mio lavoro".