Rugby:accordo Fir-Pro14,Italia 'celtica'

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - La Federazione Italiana Rugby e Pro14, ente che 'governa' il rugby celtico, hanno siglato un accordo che vedrà la Fir divenire shareholder di Celtic Rugby a partire dal 2019. L'accordo garantirà la partecipazione di due squadre italiane al Guinness Pro14 fino al 2023 e un impegno ad aumentare il supporto e lo sviluppo delle infrastrutture delle due franchigie (Benetton e Zebre). Va sottolineato che questo nuovo accordo rappresenta un significativo passo avanti sia per il rugby italiano e pone le basi su cui costruire. Secondo il presidente della Fir Alfredo Gavazzi "partecipare al Guinness Pro14 è strategico per la crescita del rugby italiano di alto livello e siamo entusiasti di poter entrare a far parte dell'ente celtico sullo stesso piano dei nostri partner. Fin dal mio primo mandato ho evidenziato con forza l'ambizione di divenire soci paritari del Pro14, un obiettivo che sono felice di aver finalmente raggiunto. Sono certo che questo nuovo accordo rafforzerà il valore della nostra partecipazione".