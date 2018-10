Referendum 16/12 per fusione 26 Comuni

(ANSA)-VENEZIA, 9 OTT - Referendum il 16 dicembre in 26 comuni veneti per la fusione e quindi nascita di 10 nuovi comuni. Lo annuncia il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin secondo il quale "se la consultazione referendaria avrà esito positivo - spiega Forcolin -nasceranno in Veneto 10 nuovi Comuni, e il numero di Comuni passerà da 571 a 555".Sono coinvolti: Frassinelle Polesine e Polesella (nuova denominazione Frassinelle Polesella); Mason Vicentino e Molvena (Colceresa); Carrè e Chiuppano (Colbregonza) Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna (Valbrenta); Mel, Lentiai e Trichiana (Borgo Valbelluna), Conco e Lusiana (Lusiana Conco); Crespano del Grappa e Paderno del Grappa (Pieve del Grappa); Cartura, Conselve e Terrassa Padovana (Terre Conselvane); Castelbaldo e Masi (Fortezza d'Adige); Longare, Castegnero e Nanto (Pieve dei Berici).