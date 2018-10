Delitto Noventa: conferma delle condanne

(ANSA) - PADOVA, 9 OTT - Per l'omicidio di Isabella Noventa la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato le pene comminate in primo grado ai padovani Freddy Sorgato, alla sorella Debora e all'amica veneziana Manuela Cacco. I primi due sono stati condannati a 30 anni per omicidio premeditato, 16 anni la pena confermata per la terza imputata, accusata di favoreggiamento. La sentenza è stata letta oggi in aula bunker a Mestre; i tre imputati sono in carcere dal febbraio del 2016. La sentenza di primo grado, con rito abbreviato, risaliva al giugno 2017. Isabella Noventa, il cui corpo non è mai stato trovato, venne uccisa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Stando alla confessione di Freddy Sorgato, l'autotrasportatore e 'fidanzato' della donna, arrestato un mese dopo, la 54enne segretaria di Albignasego (Padova) sarebbe morta mentre i due si trovavano nella casa dell'uomo, a Noventa Padovana, in seguito ad un rapporto sessuale estremo, terminato con il soffocamento di Isabella.