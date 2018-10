De Castelbajac passa a Benetton

(ANSA) - PONZANO VENETO (TREVISO), 8 OTT - Lo stilista francese Jean-Charles de Castelbajac, 68 anni, è il nuovo direttore artistico delle collezioni uomo e donna di United Colors of Benetton. Lo ha designato il presidente del gruppo dell'abbigliamento di Ponzano Veneto, Luciano Benetton, il quale ha sottolineato che le capacità del dirigente di "prevedere le tendenze di domani, sia nella società sia nella moda, saranno una grande risorsa per il nostro marchio". Castelbajac, fra le sue varie esperienze, annovera la fondazione del marchio Iceberg, nel 1974, e quella della casa di moda che porta il suo nome, quattro anni dopo, collaborando inoltre con marchi come Max Mara, Ellesse, Courrèges, Rossignol e le Coq sportif.