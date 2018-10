Corpo di uomo trovato a Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 07 OTT - Il corpo di un uomo sui 40 anni e dai tratti somatici dell'Est Europa, è stato visto e segnalato alle forze dell'ordine da una donna sul marciapiede lungo la rampa del cavalcavia che collega Marghera a Mestre (Venezia). Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare il decesso. L'uomo, privo di documenti, non presentava ferite o lesioni e neppure segni che potessero indicare l'uso di stupefacenti.

Dalle prime ricerche l'uomo non risultava segnalato alle forze dell'ordine. Il corpo è stato ritrovato in una zona ad alto degrado dove in genere si rifugiano senza tetto o persone dedite a furti e prostituzione.