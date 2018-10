Sicurezza: in arrivo in Veneto 300 Ps-Cc

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Per rafforzare i presidi delle forze di polizia in Veneto, arriveranno 206 carabinieri e 127 poliziotti.

Lo rende noto il Viminale sottolineando che, per quanto riguarda le questure, saranno rafforzate soprattutto quelle di Venezia, Padova e Verona. "Passiamo dalle parole ai fatti" afferma il ministro dell'Interno a Matteo Salvini dicendosi poi preoccupato per la lunga serie di furti che si stanno verificando a Padova, con il sindaco che si è detto pronto a scrivere al Viminale.

"Prendo atto - dice - che molti amministratori di centrosinistra chiedono aiuto al governo dopo anni di sciagurate politiche buoniste targate Pd".