Respinta a colloquio lavoro,"sei nera, fai schifo a clienti"

Un caso di discriminazione razziale è stato segnalato da una ragazza di origini haitiane che stava cercando un lavoro a Venezia. Dopo aver risposto ad un annuncio, per un impiego da cameriera in un ristorante, la giovane si è recata al colloquio e - come lei stesa stessa racconta in un video su Facebook - è rimasta scioccata dalla risposta dell'esercente: "ah, ma sei nera ? Scusa, non è per cattiveria - ha detto l'uomo -, ma io non voglio persone di colore nel ristorante, potrebbe far schifo ai miei clienti, potrebbe far schifo che tocchi i loro piatti".

LA DENUNCIA IN VIDEO DELLA RAGAZZA

Dura e immediata la reazione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che appresa la vicenda ha condannato l'episodio su Twitter: "Farò di tutto per tentare di rintracciare questo cretino patentato".

"Un comportamento assurdo, discriminatorio e soprattutto stupido - ha aggiunto Brugnaro -. Cara Judith ti chiedo ufficialmente scusa a nome della città per questo episodio vergognoso!".